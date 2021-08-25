Турин, Италия, 25 августа, 2021, 21:14 — ИА Регнум. 32-летний центральный полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии по футболу Аксель Витсель, выступавший в период с 2013-го по 2017-й годы за санкт-петербургский «Зенит», попал на в сферу трансферных интересов туринского «Ювентуса». Об этом 25 августа сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Fc-zenit.ru Аксель Витсель

Также сообщается, что «Ювентус» подпишет Витселя в случае ухода Уэстона Маккени из туринского клуба.

В прошедшем сезоне Аксель Витсель принял участие в 21-м матче за «шмелей» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом.

Витсель перешел в «Боруссию» 6 августа 2018 года из турецкого клуба «Тяньцзинь Тяньхай» за 20 миллионов евро. Текущее соглашение 32-летнего бельгийца с немецким клубом рассчитано до середины 2022 года.