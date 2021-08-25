Вашингтон, 25 августа, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Американская певица Banks выпустила новый сингл «Skinnydipped», который стал ее второй песней в этом году. Исполнительница выложила официальный клип сингла на своем YouTube-канале.

(сс) Eric Nopanen Музыка

«Skinnydipped» следует за июньским «The Devil», музыкальное видео было создано режиссером Майклом Стайном и лично Banks. О новом сингле Banks сказала следующее: «Skinnydipped» — это песня о том, чтобы наконец отпустить то, к чему вы возвращались много раз. Речь идет о том, чтобы знать себе цену и сбросить старую кожу. Видео предназначено для того, чтобы изобразить женщин как божественных созданий, диких в своей естественной среде обитания, не затронутых социальными конструкциями. Празднование сестринства и женщин на всех разных этапах. Для меня было действительно особенным моментом снять это видео со всеми моими лучшими друзьями, изображающими богинь, какими я их вижу».

Еще в июне Banks подтвердила, что ее выпустит в конце этого года новый альбом, который последует за ее полноформатником 2019 года «III». Она сказала Vogue: «Это почти то же самое, что учиться писать песню заново. Каждая мелочь, которую вы изучаете, кажется открытием нового мира. И по иронии судьбы, узнав все больше и больше о производстве, я почти больше увлекаюсь своим грубым голосом, чем когда-либо прежде. Мое животное «я» свободно в этом альбоме».