Екатеринбург, 25 августа, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Пенсионер из Екатеринбурга Виктор Г. обвинил медиков в том, что заразился ВИЧ-инфекцией. Об этом пишут СМИ.

ВИЧ

По данным Накануне.Ru, в апреле 2020 года он проходил лечение в одной из местных больниц. Ему сделали хирургическую операцию, которую затем пришлось выполнить повторно. А спустя некоторое время выяснилось, что он заражён ВИЧ-инфекцией.

Гражданин считает, что заразился в больнице. Однако в минздраве Свердловской области ему заявили, что нарушений в учреждении не нашли, и поставили его слова о заражении там под сомнение.