Лос-Анджелес, США, 25 августа, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Новый альбом Halsey «If I Can't Have Love, I Want Power», выход которого назначен на 27 августа, был записан совместно с солистом американской рок-группы Foo Fighters Дэйвом Гролом и вокалисткой Fleetwood Mac Линдси Бакингем, информирует портал The Line Of Best Fit.

Музыка

«If I Can’t Have Love, I Want Power» последует за прошлогодним альбомом Halsey «Maniac», продюсерами которого также выступили Трент Резнор и Аттикус Росс. Согласно информации источника, участники индастриал-группы Nine Inch Nails Резнор и Росс — не единственные громкие имена, которые работали над ним. Несмотря на то, что альбом официально не включает в себя коллабораций с другими артистами, Дэйв Грол из Foo Fighters сыграл на барабанах в треке «honey», а Линдси Бакингем из Fleetwood Mac внесла свой вклад в «Darling», взявшись за гитару. Также в записи пластинки приняли участие Дэйв Ситек из TV On The Radio, который исполнил гитарную партию в песне «You asked for this», и Джека Дэнджерса из Meat Beat Manifesto, который, по-видимому, ответственен за продюсирование трека «Girl is a Gun».

Ранее Halsey представила трейлер своей грядущей четвертой студийной пластинки, в котором можно услышать фрагмент одной из песен.