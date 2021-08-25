Вашингтон, 25 августа, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Американский актёр Райан Рейнольдс и его супруга, актриса Блейк Лайвли, перевели средства на помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити. Об этом 25 августа пишет издание Е!

Скриншот с YouTube Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

По данным издания, звёздная пара пожертвовала по $10 тыс. четырём благотворительным организациям. «Это пожертвование поможет нашей команде продолжить работу в наиболее пострадавших районах южного Гаити в ближайшие дни и недели», — сообщили представители фонда Hope for Haiti, поблагодарив актёров за их помощь.

ИА REGNUM напоминает, что 14 августа 2021 года в юго-западной части Гаити произошло землетрясение. В результате чего более 2,2 тыс. человек погибли и 12 тыс. человек получили ранения.