Минск, 25 августа, 2021, 21:00 — ИА Регнум. «Мы умеем все делать, но эта безалаберность, недисциплинированность, неисполнительность — это катастрофа. С этим надо заканчивать», — заявил 25 августа Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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В ходе рабочей поездки он заслушал доклады по сельскому хозяйству и развитию сельхозмашиностроения. Как сообщает президентская пресс-служба, он потребовал устранить бесхозяйственное отношение к технике и урожаю во время уборочной кампании.

Лукашенко также потребовал активнее заниматься замещением импорта на госпредприятии «Гомсельмаш», подчеркнув: «Это надо делать. А то мы железо сделаем, а умные узлы — гидравлика, электроника — покупаем на Западе. Надо самим это делать».

Лукашенко сообщил также, что выращенные в подсобном хозяйстве президента белоруссии арбузы не уступают выращенным в Туркмении. Он поведал:«Вчера мы собирали пять разных сортов. Мне прежде принесли, на кухню поставили кусочки, пять сортов этих арбузов. Я определил два лучших. Белорусский уже неплохой. И когда-то, когда начал этим заниматься, сказал: придет время, мы будем это возделывать. Сегодня вообще ничем не отличается наш арбуз от того, что мне Эмомали Шарипович Рахмон прислал (президент Таджикистана. — прим. президентской пресс-службы). И специалисты говорят, что это даже полезнее для нас». По наблюдениям Лукашенко, выведенные белорусскими учёными сорта картофеля отличаются по вкусу от импортного. «Во-первых, он чистый — в первый раз высевается, еще не набрал всякой заразы, по технологии правильно возделывается. И вот таким образом я наблюдаю, что ученые дают производителям. Точно так рапс, травы…» — сообщил он.