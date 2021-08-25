София, 25 августа, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Недалеко от Международного выставочного центра в болгарской столице Софии ударом молнии был убит молодой человек, сообщает 25 августа Болгарское национальное радио (БНР).

Павел Редин ИА Красная Весна Молния

По информации сотрудников «скорой помощи», сообщение о происшествии поступило в 17:12 мск.

На данный момент известно, что погибший — 25-летний мужчина.

Кроме того, госпитализирован его приятель, который пострадал от того же удара молнии.

Медики оценивают его состояние как стабильное.