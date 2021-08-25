25 августа 2021 | Время чтения 6 мин

Британцы обсудили в Twitter объяснения министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба о том, почему он не вернулся из отпуска сразу после ухудшения ситуации в Афганистане.

Джейн Спай, , 21:42 — REGNUM В среду, 25 августа, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в программе BBC Breakfast ответил на вопрос, который больше всего интересует пользователей социальных сетей: «Хорошо ли он отдохнул в отпуске?»

Уинслоу Хомер. На пляже. 1869

Журналист ВВС Дэн Уокер связал этот вопрос с тем, что министр находился в отпуске, когда ситуация в Афганистане начала ухудшаться.

«Пока «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) шёл в Кабул, в то время как британские войска были под давлением, видение ситуации у многих на тот момент было и сейчас остается следующим: вы были на пляже на Крите и не возвращались на протяжении ещё двух дней», — пояснил Уокер.

Доминик Рааб объяснил, что происходило на самом деле: «Во-первых, оглядываясь назад, я бы вообще не поехал. Во-вторых, я расположил свою семью на пляже специально, чтобы вернуться в квартиру для участия в конференциях кабинета министров, для связи с моей командой по экстренным ситуациям в министерстве иностранных дел, для участия в международных мероприятиях, где это было необходимо. Я был сфокусирован на эвакуации, на стабильности в аэропорту, на возможностях в аэропорту. В результате действий, которые предприняло правительство, мы смогли вывезти оттуда более 9 тысяч человек вовремя. Я думаю, это демонстрирует нашу работу».

Все обвинения в том, что он сам лежал на пляже, политик назвал абсурдом: «Идея о том, что я расслаблялся на пляже или катался на серфе, это всё просто нонсенс. Вообще, море было закрыто, потому что висел красный флаг, так что никто на серфе не катался».

Двухдневную задержку на острове Рааб объяснил тем, что он не мог уехать из-за совещаний, на которых он присутствовал дистанционно.

Некоторые пользователи, несмотря на все оправдания Рааба, считают, что он не справился со своими обязанностями и просто переложил их на своих сотрудников. Другие поддерживают его и считают, что он всё сделал правильно.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) bluuurgh

«Во время кризиса, когда он — глава министерства. Когда ты берешь на себя ответственность на таком уровне, ты должен быть во главе полностью, а не делегировать, потому что хочешь остаться у бассейна. Это отказ от ответственности, которую он принял, когда соглашался на такую позицию», — считает @DJChizzles.

«Чушь. Он — государственный министр, но есть много других министров, секретарей и целый ассортимент министерских лакеев под его управлением, которые идеально справляются с замещением», — ответил @TheCudz.

«И он ответственен за них за всех. Его работа, когда надвигается неизбежный кризис, исключает возможность отпуска. Он знал об этом, когда шёл на должность», — добавил @DJChizzles.

«Опять же чушь. У каждого есть право на отпуск. Может, твой отобрать, тогда посмотрим, насколько сильным будет аргумент. Не он один может принимать решения, в конце концов оно будет исходить от премьер-министра», — ответил @TheCudz.

«Ясно, что вы не понимаете, так что я по буквам продиктую. Доминик Рааб несёт ответственность за всё министерство. Если надвигается неизбежный кризис, его работа заключается в том, что он должен им управлять, а не отдыхать. Хотя он может быть так плох, что лучше держать его подальше», — завершил @DJChizzles.

Ряд комментаторов отметил, что Рааб не принес бы большой пользы, даже если бы сидел в Лондоне, он не может просто взять и остановить террористов от захвата другого государства.

«А какое было бы отличие, если бы он был в Великобритании?» — спросил @Cooper1970D.

Некоторые комментаторы написали, что верят тому, что министр иностранных дел работал, находясь в Греции. Они считают, что с развитием информационно-телекоммуникационных технологий этому ничего не препятствует.

«Он мог принимать звонки. То, что он за границей, ничего не значит сегодня. Моя жена, например, работает, пока мы находимся в Испании на отдыхе. Чудеса технологий, а?» — добавил @Cooper1970D.

В комментариях написали, что министр со своей задачей справился, эвакуация состоялась.

«Коммуникация не настолько сложная на сегодняшний день, вокруг него хорошо оплачиваемая команда. Он использовал средства связи, вернулся, люди были эвакуированы. Конец истории», — написал @alanrparkinson.

Часть пользователей возмущена тем, что министр иностранных дел не смог предвидеть развития событий в Афганистане или специально не обращал на него внимания.

«Что значит оборачиваясь… почему у высокооплачиваемых государственных служащих нет никакой предусмотрительности, это их работа!» — прокомментировала @Poppymay171.

«Более чем четыре недели назад и британские, и американские представители в Афганистане предупреждали и Даунинг-стрит, и Белый дом о скорости наступления «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Больше похоже, что их проигнорировали», — отметил @paul_driff.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб (сс) Number 10

Среди пользователей есть те, кто заметил несоответствия в высказываниях министра, поэтому назвали все объяснения ложью.

«Рааб не мог сделать самый важный звонок за весь срок своих полномочий, потому что, как он нам говорит, «был занят обеспечением безопасности аэропорта». Как он обеспечивал безопасность аэропорта? Что он вообще делал целый день?» — возмущенно спросил @DalbidEU.

«Рааб сказал, что он знал о событиях в Кабуле, что он бы вернулся из отпуска, а также что он не знал о событиях в Кабуле, и что он работал в шале на пляже. Что из этого правда?» — поинтересовался @SeldonHCrisis.

«В его заявлениях есть противоречия. С одной стороны, в четверг и пятницу он активно участвовал в планировании эвакуации, а теперь он заявил, что никто не мог предвидеть такое скорое падение Кабула, поэтому им нужна эвакуация», — отметил @Laloof1.

В комментариях добавили, что Рааб не мог ничего сказать на чрезвычайном заседании парламента по ситуации в Афганистане в ответ на критику со стороны нескольких членов парламента, а теперь у него вдруг объяснение появилось. Пользователи сделали вывод, что оно ложное.

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«Он не мог этого сказать во время обвинений в парламенте. Было бы хорошо, если бы он это сказал… или он тогда еще не придумал эти ответы», — прокомментировал @AntonTages.

Отмазку о сёрфинге комментаторы назвали неудачной.

«Я не мог кататься на сёрфе. Море было закрыто, это оправдание ещё хуже, чем «собака съела мою домашку», — отметил @Mortimerician.

В комментариях пользователи продолжают призывать министра иностранных дел к отставке, используя фразу «#Раабуходи».

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью BBC, что он уверен в своём министре иностранных дел Доминике Раабе.

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