Шадринск, Курганская область, 25 августа, 2021, 20:53 — ИА Регнум. В курганском городе Шадринске произошёл пожар в административно-складском помещении предприятия по переработке пластмассы и розливу безалкогольных напитков. Огонь распространился на две тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области Прибыл пожарный поезд

Сообщение о возгорании здания поступило 25 августа в 18:17 по местному времени (16:17 мск). По прибытии к месту вызова пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят картонные упаковки и отработанные пиломатериалы, по которым огонь перекинулся на кровлю зданий предприятия. Погибших и пострадавших нет.

Пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области На ликвидации огня

Пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области Горят картонные упаковки и отработанные пиломатериалы

На месте работают 53 человека личного состава МЧС России и 20 единиц техники, прибыл пожарный поезд. К месту также направлены дополнительные силы мобильной группировки пожаротушения.