Вена, , 20:54 — REGNUM Встреча федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца и министра иностранных дел России Сергея Лаврова началась в Вене. Переговоры проходят без прессы в ведомстве федерального канцлера.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров прибыл в Вену накануне, 24 августа. Днём 25 августа состоялась его встреча с австрийским коллегой Александром Шалленбергом.

Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе ситуация в Афганистане, Крым, а также вопрос, касающийся вакцин.

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