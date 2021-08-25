Вена, 25 августа, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Встреча федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца и министра иностранных дел России Сергея Лаврова началась в Вене. Переговоры проходят без прессы в ведомстве федерального канцлера.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров прибыл в Вену накануне, 24 августа. Днём 25 августа состоялась его встреча с австрийским коллегой Александром Шалленбергом.

Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе ситуация в Афганистане,Крым, а также вопрос, касающийся вакцин.