Штат Теннесси, США, 25 августа, 2021, 21:17 — ИА Регнум. В штате Теннесси продолжаются поисково-спасательные работы после смертоносного и разрушительного наводнения, сообщает 25 августа Fox News.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп. 1864

Департамент общественной безопасности города Уэверли написал утром 25 августа в Facebook, что восстановительные работы возобновятся по мере того, как начнутся операции по очистке улиц.

Также сообщается, что по последним данным число погибших в результате стихийного бедствия составляет 18 человек. В начале недели сообщалось о 22 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джозеф Байден в своём обращении к нации выразил соболезнования семьям, потерявшим родных и близких в результате наводнения. Глава государства заявил, что администрация окажет любую помощь местным властям в «этот ужасный момент».

Сильные ливни обрушились на штат Теннесси 21 августа, за короткое время здесь выпало рекордное количество осадков. Были затоплены автодороги, нарушена работа связи.