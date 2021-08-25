Рим, , 20:46 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини в среду, 24 августа, призвал отправить в отставку министра внутренних дел Лучану Ламорджезе.

Лучана Ламорджезе Interno.gov.it

По мнению Сальвини (который ранее занимал этот же пост), «пятидневный рейв» на границе Лацио и Тосканы и неспособность МВД остановить происходившее свидетельствует о профнепригодности министра.

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Тысячи молодых людей во всего ЕС с алкоголем и наркотиками собрались посреди Италии, не соблюдая никаких антикоронавирусных ограничений, после чего большинство из них преспокойно вернулись в свои страны, напомнил лидер «Лиги».