Анкара, 25 августа 2021, 20:45 — REGNUM Турецкие военные начали уходить из Афганистана, сообщает 25 августа министерство обороны Турции.
«Турецкие военные, с успехом выполнив задачи в Афганистане, с честью возвращаются домой», — указано в сообщении турецкого военного ведомства.
Напомним, на сегодняшний день в Афганистане войска США и их сателлиты, среди которых и Турция, контролируют только район аэропорта Кабула.
Как сообщало ИА REGNUM, с 16 августа власть в Афганистане фактически принадлежит талибам, которые заявляют, что не намерены продлять срок эвакуации граждан США после 31 августа.
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