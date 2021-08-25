Анкара, 25 августа, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Турецкие военные начали уходить из Афганистана, сообщает 25 августа министерство обороны Турции.

Турция

«Турецкие военные, с успехом выполнив задачи в Афганистане, с честью возвращаются домой», — указано в сообщении турецкого военного ведомства.

Напомним, на сегодняшний день в Афганистане войска США и их сателлиты, среди которых и Турция, контролируют только район аэропорта Кабула.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 августа власть в Афганистане фактически принадлежит талибам, которые заявляют, что не намерены продлять срок эвакуации граждан США после 31 августа.