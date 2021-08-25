Куса, Челябинская область, 25 августа, 2021, 20:44 — ИА Регнум. В Челябинской области 43-летнего гражданина задержали за попытку подкупить сотрудника полиции. Об этом сообщает южноуральское управление СКР.

Kaluga.sledcom.ru Коррупция

Преступление было совершено в Кусинском районе ещё 6 августа. Следователи считают, что в служебном автомобиле мужчина предложил полицейскому 50 тыс. рублей, чтобы избежать наказания за нарушение правил дорожного движения.

Сотрудник отказался от взятки, зафиксировал действия подозреваемого и доложил своему руководству. В рамках уголовного дела решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения.