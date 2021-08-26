Москва, 26 августа, 2021, 07:20 — ИА Регнум. На территории бывшей промзоны «Кунцево» в Москве будет построен современный микрорайон с поликлиникой и двумя детскими садами, сообщил 26 августа вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

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Реорганизацию бывшей промзоны планируется провести в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Инвестор подготовил соответствующий проект планировки территории и направил его на рассмотрение в правительство Москвы. Общая площадь участков составляет 16 га. Ожидается, что строительные работы завершатся до 2032 года.

«Участок бывшей промышленной зоны «Кунцево» площадью 16 га на западе Москвы, расположенный между Молодогвардейской и Бобруйской улицами, будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы». Разработанный инвестором проект планировки предполагает строительство двух детских садов более чем на 500 мест площадью 11,5 тысячи квадратных метров и поликлиники на 170 посещений в смену», — рассказал Ефимов.

По словам заместителя мэра, реорганизация территории позволит создать полторы тысячи рабочих мест. Инвестор планирует вложить в проект 100 млрд рублей. Будет возведено более 610 тыс. кв. метров недвижимости.