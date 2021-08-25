Москва, 25 августа, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Вопрос о единовременной выплате пенсионерам по десять тысяч рублей вызвал у граждан России наибольшую поддержку из всех тем, которые поднял в ходе своего выступления на встрече с представителями «Единой России» накануне, 24 августа, президент страны Владимир Путин, сообщается в опубликованном 25 августа опросе ВЦИОМ.

Kremlin.ru Владимир Путин

Эту инициативу назвали положительной 90% людей в ходе всероссийского телефонного опроса. 89% опрошенных одобрили инициативу Путина по трудоустройству инвалидов. Такое же число опрошенных поддержало идею развития профилактических осмотров населения.

Инициативу о внедрении современного оборудования и современных технологий в школах и медучреждениях поддержали 87%, тему создания системы поддержки семей с детьми до 16−17 лет — 86%.