Ярославль, 25 августа, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Учительница школы № 26 города Ярославля Жанна Торхова пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на искажение образа учителя в передаче «Наша Russia». Пользователи Сети активно отреагировали на обращение педагога.

Скриншот с YouTube Снежана Денисовна (шоу «Наша Russia")

Большинство пользователей Twitter восприняли жалобу Торховой, как повод для шутки. Многие отметили, что шоу уже несколько лет не транслируется на телевидении.

«Доброе утро! Передаче миллион лет», — отметил пользователь Wild_Berry.

«Какая «Наша Раша»? Им в школу интернет провели не для того, чтобы они древние шоу ТНТ смотрели!» — шутит пользователь Кöрнишöн Кöннери.

«Про Вовочку и Марь Ивановну тоже надо пожаловаться», — считает пользователь kazmer.

«Это все проблемы учителей?» — иронично спрашивает Лариса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с преподавателями школ и вузов, выпускниками, учащимися и их родителями. В ходе онлайн-встречи учительница Жанна Торхова высказала мнение, что в России «необходимо правильное освещение педагогической работы в средствах массовой информации».