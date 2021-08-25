Москва, 25 августа, 2021, 20:27 — ИА Регнум. В целом российская аудитория положительно оценила новые инициативы президента РФ Владимира Путина, которые он сформулировал на встрече с представителями «Единой России» накануне, 24 августа, сообщается в опубликованном 25 августа опросе ВЦИОМ.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Положительное впечатление о выступлении Путина сложилось у 79% опрошенных, отрицательное — у 11%. Также 79% смотреть выступление главы государства было интересно, не интересно — 21%.

Важными и значимыми сочли поднятые Путиным вопросы 87% опрошенных, 11% отметили, что только часть тем была важной, а два процента — что он говорил о неважном.

Мнение, что президент России «понимает их проблемы», сложилось у 64% опрошенных, а у 24% — что не понимает. Искренним его выступление посчитали 75% опрошенных, а 12% так не думают. То, что глава государства изложил своё видение ситуации чётко и понятно, отметили 84% опрошенных, а девять решили иначе.

Что большинство поднятых президентом вопросов будет решаться, считают 74% опрошенных, а 24% скептичны по этому поводу. «В целом россияне позитивно оценили предложения президента», — говорится в отчёте.