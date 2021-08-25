Киев, , 20:35 — REGNUM Cоздание пантеона для захоронения известных украинцев будет способствовать формированию духа патриотизма, заявил 25 августа в эфире украинского телевидения директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновник сослался на опыт Польши и Франции, который он считает абсолютно положительным.

«Физическое присутствие в таких местах делает историю более реальной и, соответственно, более реально происходит осознание своих корней. Поскольку мы привыкли к тому, что когда ты видишь реальный предмет или сооружение, или музейный экспонат, или усыпальницу — на тебя это имеет большее влияние и сильнее действует на воображение, такова природа людей», — пояснил он.

Дробович выразил мнение, что в украинском пантеоне должны быть «выдающиеся деятели искусства, полководцы, а также люди люди, которые с оружием в руках или своим талантом боролись за независимость Украины и ее славу».

При этом он признает, что для реализации этой идеи необходимо сделать большую предварительную работу — определиться с форматом и местом пантеона, создать условия для эксгумации и перевозки.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе мероприятий в честь 30-летия независимости дал понять, что официальный Киев готов начать процедуру возвращения на родину праха выдающихся соотечественников.

«Они жили для Украины, боролись за Украину. Похоронены не на Украине… Это, в частности, гетманы Запорожской Сечи, деятели времен Украинской народной республики, участники освободительного движения, а также деятели науки, культуры и многие другие», — сказал он.

Впрочем, Зеленский не уточнил ни конкретные имена украинцев, прах которых власть намерена вернуть, ни как вообще планируется реализовать этот замысел.