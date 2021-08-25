Тамбов, 25 августа, 2021, 20:20 — ИА Регнум. В Тамбовской области сегодня, 25 августа, на заседании штаба общественной поддержки «Единой России» по теме образования внесены предложения в народную программу партии, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Представители сферы образования внесли предложения в народную партийную программу

В заседании регионального штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» по теме образования приняли участие представители управления образования, директора школ, ректоры вузов, депутаты.

Об основных достижениях и задачах сферы образования региона рассказал первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Иванов. Он подчеркнул, что последние пять лет система образования Тамбовской области активно развивается. Помимо модернизации образовательных организаций, строительства новых школ и детских садов, создания современной системы дополнительного образования, проводится большая работа по увеличению зарплат педагогов. Так, с 2015 года средняя заработная плата выросла на 40 процентов.

«С 2017 по 2021 год в регионе были построены три новые школы. Стало уже доброй традицией, что губернатор 1 сентября открывает новую школу, встречается с учениками. Каждая школа имеет свою направленность, которая связана с территориальными особенностями. Это обеспечивает высокое качество образования. В этом году Александр Никитин будет открывать школу в Котовске», — сказал Олег Иванов.

Как отметила начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова, создание новых мест в образовательных организациях — ключевая задача, которая позволит снять много проблем.

«Потребность такова, что в ближайшие годы нужно построить четыре школы более чем на 6,5 тысяч мест. Администрация Тамбовской области проводит для этого большую работу. В частности, основным механизмом рассматривается государственно-частное партнёрство. Фракция партии обеспечила такую возможность на законодательном уровне», — отметила Татьяна Котельникова.

Кроме того, на заседании эксперты говорили о поддержке сельских школ, необходимости развития школьной медицины и инфраструктуры для организации здорового питания, сокращении бюрократической отчетности учителей.

По итогам заседания представители штаба общественной поддержки партии проанализируют все предложения и передадут их на федеральный уровень для внесения в народную программу.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в народную программу партии внесли предложения деятели культуры Тамбовской области. Цикл встреч проходит по поручению главы администрации Тамбовской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Никитина.