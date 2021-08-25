Флоренция, Италия, 25 августа, 2021, 20:19 — ИА Регнум. 25 августа итальянская «Фиорентина» объявила о подписании 25-летнего опорного полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Уругвая по футболу Лукаса Торрейры. «Фиалки» заплатят за аренду уругвайца 1,5 миллиона евро. Также в арендном соглашении предусмотрена опция выкупа футболиста итальянским клубом за 15 миллионов евро. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

ФК «Арсенал»

В прошедшем сезоне Лукас Торрейра, выступая за мадридский «Атлетико» на правах аренды, принял участие в девятнадцати матчах испанской Примеры, в которых отметился одним забитым мячом.

Лукас Торрейра перешел в «Арсенал» 10 июля 2018 года из «Сампдории» за 28,65 миллиона евро. На данный момент стоимость уругвайца, по мнению портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро. Соглашение футболиста с «канонирами» рассчитано до конца сезона 2022/23.