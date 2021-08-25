25 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Десять ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» должны составить основу морских стратегических ядерных сил России в 2027 году.

Владимир Васильев, , 21:42 — REGNUM В Северодвинске на АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» 23 августа 2021 года проведена церемония закладки двух ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) проекта 955А «Борей-А». РПКСН даны названия «Дмитрий Донской» (заводской номер 209) и «Князь Потёмкин» (заводской номер 210).

Нисский Г.Г. Подводная лодка. 1940-е

Это шестая и седьмая стратегические атомные подводные лодки проекта 955А «Борей-А», а также девятая и десятая подлодки по программе «Борей». Контрактный срок сдачи данных РПКСН — в 2026 и 2027 годах.

На данный момент в строю ВМФ РФ находится четыре РПКСН, построенных по программе «Борей». Из них три относятся к проекту 955 «Борей» — К-535 «Юрий Долгорукий» (заводской номер 201), К-550 «Александр Невский» (заводской номер 202) и К-551 «Владимир Мономах» (заводской номер 203), и один РПКСН к проекту 955А «Борей-А» — К-549 «Князь Владимир» (заводской номер 204), головной корабль данного проекта.

Первый серийный РПКСН проекта 955А «Борей-А» К-552 «Князь Олег» (заводской номер 205) 30 мая 2021 года вышел из Северодвинска на заводские ходовые испытания. Его передача флоту намечена на 2021 год.

Ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955А «Борей-А» «Генералиссимус Суворов» (заводской номер 206), «Император Александр III» (заводской номер 207) и «Князь Пожарский» (заводской номер 208) находятся в различной стадии постройки.

К-549 «Князь Владимир» (сс) HoteitH

Каждый РПКСН проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» несёт по 16 межконтинентальных баллистических ракет подводного старта Р-30 «Булава», имеющих дальность полёта до 9300 километров. Данная МБР твёрдотопливная и имеет три ступени.

По открытым данным, головная часть ракеты разделяющаяся с шестью термоядерными блоками индивидуального наведения. Мощность каждого боевого блока — 150 килотонн в тротиловом эквиваленте. Круговое вероятное отклонение (точность) — от 120 до 350 метров.

Для сравнения взглянем на программу модернизации морской компоненты ядерной триады США. На смену стоящим на вооружении ВМС США четырнадцати стратегическим АПЛ класса «Огайо» должны прийти двенадцать атомных подводных лодок класса «Колумбия». Основное вооружение данной АПЛ — 16 баллистических ракет «Трайдент II» D5LE. Общая стоимость перевооружения по данному проекту оценивается в 128 миллиардов долларов.

Все двенадцать АПЛ класса «Колумбия» должны быть построены к 2042 году. При этом первая подлодка должна выйти в свой первый патруль ядерного сдерживания в начале 2031 финансового года, т. е. в октябре 2030 календарного года.

Отметим, что первый РПКСН проекта 955 «Борей» К-535 «Юрий Долгорукий» был передан ВМФ РФ в январе 2013 года. А все десять «Бореев» российский ВМФ должен иметь в своём составе в 2027 году. Очевидно отставание США от России в модернизации морских ядерных сил на пятнадцать лет.

Прошедшее на «Севмаше» 23 августа 2021 года мероприятие имеет исключительное значение. Именно в 2027 году должна быть завершена модернизация морской компоненты ядерной триады России. Закладка девятой и десятой стратегических АПЛ по программе «Борей» свидетельствует о том, что процесс обновления морской компоненты стратегических ядерных сил России вошёл в заключительную фазу.

Десять ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» должны составить основу морских стратегических ядерных сил России в 2027 году. Пять РПКСН будут находиться в составе Тихоокеанского флота и пять — в составе Северного флота.

За мероприятием на «Севмаше» и других верфях из подмосковного парка «Патриот» в режиме видеоконференции наблюдал президент России Владимир Путин. В ходе своего выступления Владимир Путин подчеркнул, что мощный, сбалансированный Военно-морской флот «играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надёжно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности».

С уверенностью можно констатировать, что модернизация морской компоненты ядерной триады России идёт строго по намеченному плану.