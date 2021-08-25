Тамбов, 25 августа, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин во время рабочего визита на завод «Комсомолец» обсудил перспективы развития, а также вопросы занятости и трудоустройства молодых специалистов на промышленные предприятия, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Он посетил производственные площадки и провел встречу с коллективом предприятия.

Tambov.gov.ru Тамбовский губернатор на заводе «Комсомолец»

Завод «Комсомолец» по праву можно назвать одним из флагманов тамбовской промышленности. На предприятии трудятся более 1 тыс. человек. Власти отмечают, что конструкторские и технологические службы завода оснащены современным оборудованием и программным обеспечением, что позволяет выпускать не только продукцию в соответствии с строгими техническими стандартами, но и уникальные изделия под заказ.

Оборудование, изготовленное «Комсомольцем», эксплуатируется на ведущих предприятиях энергетической, химической, научной, пищевой сфер экономики не только в России, в зарубежных странах, включая СНГ, Индию, Китай, Японию.

Один из секретов успеха заключается в том, что заводчане чтут традиции, заложенные еще Николаем Артемовым, который почти 30 лет возглавлял предприятие и является автором множества изобретений, лауреатом Ленинской премии. В его честь на территории завода установлен памятник. Глава администрации области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Никитин возложил цветы к подножию монумента. Он отметил, что сплав традиций и передовых достижений современности позволил «Комсомольцу» стать стратегически важным предприятием для региона.

«Из года в год предприятие растет. Несмотря на все сложности прошлого года, оно вошло в список системообразующих предприятий федерального значения. Итоги первого полугодия убедительно показывают хорошие результаты. Специалисты дают благоприятные прогнозы по году в целом, — сказал Александр Никитин. — Я думаю, что предприятие сможет обеспечить объем продукции в стоимостном выражении более чем на 3 млрд рублей. Уровень средней заработной платы заводчан превышает среднеобластной и составляет более 40 тыс. рублей. И по объему уплаченных налогов это одно из предприятий-лидеров промышленности».

Во время встречи с коллективом завода губернатор акцентировал внимание на кадровом вопросе — как решить проблему нехватки рабочих рук. Глава региона уверен, что необходимо повышать престиж рабочих специальностей не только за счет повышения зарплат, улучшения условий труда, но и путем популяризации профессий, профориентационной работы. Сегодня есть много возможностей для этого, в том числе — участие в государственных программах по нацпроекту «Образование».

Александр Никитин заверил, что региональные власти окажут необходимую поддержку промышленному сектору региона не только в деле подготовки востребованных кадров, но и в решении производственных, финансовых и социальных вопросов.