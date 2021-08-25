25 августа 2021 | Время чтения 5 мин

Россия понимает, что Балканы ушли на Запад, но именно стремление Запада отформатировать регион под свои задачи превращает его в оккупанта и усиливает межнациональную вражду. В этой ситуации Россия может долго, не неся прямых затрат, использовать неудачи Запада для укрепления влияния в сербских анклавах.

Александр Халдей, , 21:44 — REGNUM Главной проблемой для укрепления влияния России на Балканах вообще и на Западных Балканах в частности, так как эти области нельзя рассматривать изолированно, является сочетание сербского национализма со склонностью сербских политических элит к предательству российских интересов и коллаборации с российскими геополитическими врагами.

Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Провозглашая союзничество и родство с Россией, сербские элиты всегда имели тесные отношения с Британией (до Второй мировой войны) и США (после Второй мировой войны). Иосип Броз Тито, руководя повстанческим движением на Балканах, состоял в более тесных отношениях с Британией, чем с США или СССР. Во время СССР Югославия считалась небратской страной, выезд туда по турпутёвке оформлялся как в капстрану.

То есть ни в период славянской солидарности времён Российской империи и Сербии (Первая мировая война), ни в период господства в СССР и СФРЮ социалистической идеологии (от конца Второй мировой войны до распада СССР и СФРЮ), ни после краха СССР и СФРЮ, когда Россия и Сербия оказались перед угрозой с Запада, общая идентичность не становилась причиной превращения Сербии в протекторат России.

Россия же, будучи после краха СССР не состоянии разобраться даже с Украиной и Белоруссией, вовсе не рассматривала Сербию как плацдарм для соперничества с Западом. Только как площадку для некоторых разменов, и то в случае конъюнктурных возможностей, — при доминировании принципа избегания конфликта с ЕС.

Балканcкий полуостров. Вид из космоса Nasa.gov

Следствием стало реактивное отношение Сербии к инициативам из России и постепенный дрейф в европейскую идентичность. Новое поколение молодёжи в Сербии уже нечувствительно к общеславянской мифологии, а экономическое сотрудничество с Россией будет сворачиваться по требованию ЕС по мере поглощения Сербии Западом.

Неурегулированность национальных конфликтов на Балканах создаёт проблемы для стабилизации в Европе, что для российской углеводородной торговли невыгодно. При этом сама Россия навести там порядок не в состоянии — для этого у неё нет ресурсов.

По этой причине Россия отдала Балканы в руки Запада, понимая, что хаос здесь опаснее, а Запад — единственный, кто может здесь этот порядок установить. То, что этот порядок будет в пользу Запада, понимается как естественное побочное следствие такого варианта решения общей проблемы безопасности.

Россия понимает, что Балканы ушли на Запад, но именно стремление Запада отформатировать регион под свои задачи превращает его в оккупанта и усиливает межнациональную вражду. В этой ситуации Россия может долго, не неся прямых затрат, использовать неудачи Запада для укрепления влияния в сербских анклавах. Сербы всегда будут на Западе вторым сортом и угнетаемым народом, а их национализм сломать не удастся.

Все балканские государства, включая российского союзника Сербию, не лояльны полностью ни к кому из своих покровителей и используют шантаж для достижения своих целей. Запад спокойно смотрит на попытки Сербии и Северной Македонии налаживать военные и экономические контакты с Россией. Реализовать эти контакты для отрыва от Запада нет сил и намерений ни у кого — ни у России, ни у этих стран. Поглощение Западных Балкан ЕС и НАТО идёт полным ходом и в ближайшем будущем не имеет альтернативы.

Угнетение сербов — главное условие европеизации Балкан, что создаёт для России возможности мешать Европе строить на Балканах свой порядок, поддерживая сербов в их амбициях. Это означает усиление гибридной войны России и Запада за влияние на Западные Балканы.

Здесь у Запада есть пределы возможностей, что недавно выразилось в жалобе НАТО на «российскую дезинформацию», которая на Балканах ведётся через СМИ и направлена против интересов ЕС и НАТО, и питательная почва для этого сохранится. То есть в НАТО понимают тщетность попыток когда-либо в будущем консолидировать Балканы путём полного подавления сербского фактора.

ЕС, поглощая Западные Балканы, сам находится в нестабильном состоянии. Еврооптимизм, как показывает украинский кейс, сохраняется до тех пор, пока сохраняются надежды за счёт субсидий поднять уровень жизни европейских провинций до уровня жизни метрополии. Это усилит борьбу «старой» и «новой» Европы за финансовую политику.

Поглощение Западных Балкан усилит конфликт сербских элит со своим обществом. Усилятся (при должной поддержке из России) пророссийские фракции в сербской политике. Это сделает Балканы источником нестабильности самого ЕС. Они могут стать стратегической ловушкой, территорией, удержание которой надорвёт силы метрополии и приведёт к распаду империи.

На Западных Балканах возможно столкновение европейского и турецкого проектов. Сейчас под крышей ЕС и НАТО национальные элиты Балкан пытаются выстроить проекты Великой Албании, Великой Сербии и Османской Империи 2.0. Они конфликтуют со стремлением Германии выстроить свою версию империи и стремлением Франции в этом процессе повысить свою субъектность. Поддержка этих стремлений позволяет Британии и США бороться за свои соперничающие проекты. Россия пытается играть на противоречиях и удержать Сербию в виде плацдарма на будущие времена.

На Западных Балканах впервые проявился китайский фактор. Из сообщений сербских СМИ стало известно, что Китай инспирировал готовящийся отзыв признания государственности Косово рядом государств Африки и Ближнего Востока, признавших Косово ранее. Причина — через Сербию пройдёт участок «Пояса и Пути», и для этого требуется усиление Сербии, чему способствует отзыв признания Косово рядом ранее признавших его государств. Западные Балканы как добыча ЕС уменьшатся на одно, пусть и частично признанное государство, или у Сербии увеличится ресурс влияния на ЕС.

Китайский фактор объективно в интересах России, но лишь в части ослабления влияния ЕС. В случае успеха влияние Китая на Сербию увеличится, а России — снизится. Играть же против Китая на Балканах не в интересах России.

Фактором дестабилизации Западных Балкан остаётся миграция, как легальная, так и нелегальная. Легальная регулируется нормами ЕС, а нелегальная связана с наркотрафиком и неуправляема, в том числе и по инициативе США и Британии. То, что в наркотрафике на Балканах участвует Китай, для России создаёт ещё одну зону напряжённости.