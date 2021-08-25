Тамбов, 25 августа, 2021, 20:06 — ИА Регнум. За последние три года на обновление инфраструктуры системы городского образования Тамбова направлено 3,5 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей — средства областного бюджета. Об этом заявил сегодня, 25 августа, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на традиционной августовской конференции работников образования областного центра, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Конференции работников образования в Тамбове

В канун нового учебного года педагоги городских школ Тамбова обсудили на традиционной августовской конференции актуальные вопросы работы системы образования. В мероприятии принял участие глава администрации Тамбовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Никитин.

1 сентября школьный звонок впервые прозвучит для 4 тысяч тамбовских первоклассников. А всего за парты сядут 31 700 юных тамбовчан. Прирост количества учащихся за последние пять лет составляет 16%. Самой большой является школа «Сколково-Тамбов», в которой обучаются почти 3 тысячи учеников. В настоящее время в северной части Тамбова, которая активно разрастается, ведется строительство еще одной аналогичной школы на 2425 мест. По мнению губернатора, школа здесь очень нужна.

«Необходимое финансирование выделено. Работы проводятся по утвержденному графику, и в конце следующего года школа откроется. За последние три года на обновление инфраструктуры системы городского образования направлено 3,5 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей — средства областного бюджета. Это позволило создавать кванториумы, технопарки, закупить компьютерное и презентационное оборудование для учебных классов», — отметил Александр Никитин.

В Тамбове уже многое сделано для развития образовательной среды. Создана база для реализации различных программ дополнительного образования детей с охватом более 500 обучающихся ежегодно. На базе образовательных учреждений действует сеть из 19 консультативных пунктов для поддержки родителей, испытывающих затруднения в обучении и воспитании детей.

В новом учебном году на базе тамбовского лицея №14 году откроется детский школьный технопарк «Кванториум». Заниматься в современном технопарке смогут не только лицеисты, но и ребята из других учебных заведений.

Губернатор отметил, что тамбовские педагоги активно внедряют в свою деятельность современные методы обучения, а школы города показывают достойные результаты на всероссийском уровне. Лицеи № 6, № 14 и школа № 22 рассматриваются Министерством просвещения РФ в качестве ведущих организаций по распространению лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Школа «Сколково-Тамбов», лицей № 14 и школа № 22 активно участвуют в федеральном проекте «Яндекс-лицей», получая профессиональные навыки в IT-сфере.

Ежегодно более 80% выпускников поступают в высшие учебные заведения. Уже несколько лет лицеи №№14 и 29 входят в рейтинг школ ЦФО по количеству поступивших в ведущие вузы России.

Лучшим педагогам Тамбова ежегодно присуждаются премии за достижения в педагогической деятельности. В прошедшем учебном году в числе шести победителей — четверо работают в образовательных учреждениях областного центра, это лицеи №№ 6 и 14, школы №№ 1 и 22.

Александр Никитин отметил, что качество регионального образования из года в год повышается и поблагодарил педагогов за нелегкий труд, пожелав им успехов в новом учебном году.