Москва, , 20:04 — REGNUM «Что в Брюсселе на уме, то в Таллине на языке», — так прокомментировал 25 августа в своём телеграм-канале член Совфеда Алексей Пушков скепсис президента Эстонии Керсти Кальюлайд по поводу перспективы членства Украины в НАТО.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

Пушков «Но Киеву полезно это послушать. Отрезвляет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кальюлайд заявила после участия в форуме «Крымская платформа», что Украину не примут в НАТО, пока идёт война в Донбассе и пока Киев претендует на Крым.

Также, по её оценке, в ЕС Украину примут не раньше, чем через два десятка лет.

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