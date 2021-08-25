Минск, 25 августа, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Сегодня комбайны белорусского госпредприятия «Гомсельмаш» конкурируют с немецкими. Об этом 25 августа заявил Александр Лукашенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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В хозяйстве «Острошицы» (Логойский район Минской области) Лукашенко заслушал доклад о состоянии и перспективах развития зерноуборочного комбайностроения. «Поводом для мероприятия стал необычный юбилей: накануне исполнилось 25 лет, как с участием самого Главы государства было принято историческое решение развивать в стране это направление», — сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко сообщил: «Мероприятие несколько символичное. Но посвящено весьма важному этапу в развитии нашего государства. Даже не сельского хозяйства. Мы хорошо помним, когда людям кушать нечего было, людей надо было накормить».

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По его словам, в 90-е за пару лет белорусским промышленникам удалось выпустить свою машину. «Это нам дало возможность подойти к созданию совершенно новых комбайнов, которые сегодня уже конкурируют с теми же немецкими, — сказал Лукашенко. — Поэтому спокойно начали проводить уборочную кампанию. Сегодня имеем всю линейку сельскохозяйственной техники».«Я мечтал о том, что мы начнем делать свои комбайны, и мечта сбылась. Все можем сделать, особенно сейчас», — сказал Лукашенко.

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