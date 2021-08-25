Москва, 25 августа, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Лукавыми являются объяснения со стороны Вашингтона того факта, что американское посольство в России практически полностью прекратило выдачу виз российским гражданам, говорится в опубликованном 25 августа заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

(сс) geralt США

Отметив, что Вашингтон объясняет это тем, что Москва запретила нанимать в качестве помощников консульских работников местный персонал, представитель МИД РФ назвала эти объяснения по меньшей мере лукавыми и вводящими в заблуждение.

Российский дипломат отметила, что консульские учреждения России в США, кадрово обескровленные из-за отказа Госдепа выдавать визы новым сотрудникам МИД РФ на замену завершившим командировку и вернувшимся в страну, «продолжают тем не менее визовое оформление в полном объёме».

Для этого дополнительно приходится проводить обработку заявок на получение визы. Иначе «вообще остановятся российско-американские контакты между людьми». Американцы при этом, отмечает Захарова, действуют, «руководствуются, видимо, другой логикой».

Мария Ласицкене из-за невозможности получить визу оказалась вынуждена пропустить соревнования «Бриллиантовой лиги» в США». Захарова «Поэтому возникают нетерпимые ситуации, когда, к примеру, российская олимпийская чемпионкаиз-за невозможности получить визу оказалась вынуждена пропустить соревнования «Бриллиантовой лиги» в США».

Такая же ситуация сложилась в настоящее время для сотен граждан России, «которым даже в острых гуманитарных ситуациях американская дипмиссия в Москве рекомендует обращаться в консульские учреждения США в третьих странах».

Захарова добавила, что возникают вопросы, существует ли воспеваемое в США «открытое общество» и «почему оно теперь настолько закрыто для россиян вашингтонским «визовым частоколом»?