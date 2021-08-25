Санкт-Петербург, 25 августа, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу мужчину, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста,

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО Кресты 2

В ходе закрытого судебного заседания Петр Х., вину признал, вопрос о мере оставил на усмотрение суда. Он заключен в СИЗО как минимум по 22 октября 2021 года, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В полиции Петербурга пояснили, что, по данным следствия, не позднее марта 2021 года, находясь по месту жительства в доме по 13-й линии Васильевского острова, этот 44-летний ранее судимый мужчина, совершил действия сексуального характера в отношении своего сына, 2013 года рождения. Утром 24 августа он был задержан и изобличен в преступлении.

«В ходе обыска по месту жительства изъяты: ноутбук с видеорядом совершенного преступления (на котором изображен задержанный, вступающий в интимные отношения с потерпевшим)», — отметили в Главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Также изъяты другие цифровые носители информации и записная книжка.