Москва, 25 августа, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Первый центр услуг для бизнеса (ЦУБ), ориентированный на представителей креативных индустрий, начал работать в Москве. Об этом 25 августа заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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В центре представители предпринимательского сообщества смогут получить консультационную и другие виды поддержки в режиме одного окна. Учреждение разместилось на территории центра современного искусства «Винзавод».

"Город создает все необходимые условия для развития креативных индустрий. Речь идет об инфраструктурной, финансовой образовательной и консультационной поддержке, помощи в продвижении продукции, подготовке кадров и так далее. В Москве уже есть один креативный технопарк. Его резиденты могут получить субсидии до 10 миллионов рублей в год на покупку оборудования. Еще несколько творческих пространств рассматриваются как будущие креативные технопарки. А сегодня на территории «Винзавода» открылся первый центр услуг для креативного бизнеса. Он предназначен и для действующих предпринимателей и тех, кто только планирует открыть свое дело в этой сфере», — сказала Сергунина.