Первоуральск, Свердловская область, 25 августа, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Природный пожар в районе деревни Хомутовка под Первоуральском (Свердловская область) произошёл из-за человеческого фактора. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

ГУ МЧС по Свердловской области Лесной пожар в Свердловской области

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По словам главы региона, неизвестный гражданин развёл костёр и не потушил огонь перед своим уходом. По версии губернатора, целенаправленного поджога не было.

«Не знаю, что теперь чувствует человек, из-за безалаберности и безответственности которого спасатели сутками не спят, а другие люди могут остаться без домов. Я бы сгорел от стыда», — написал Куйвашев.