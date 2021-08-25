Челябинск, 25 августа, 2021, 19:45 — ИА Регнум. В аэропорту Челябинска самолёт авиакомпании «S7 Airlines» столкнулся с птицей. Это произошло при наборе высоты, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Chelyabinsk2020 Аэропорт. Челябинск

Инцидент случился в 17:10 по местному времени. Тем не менее командир воздушного судна решил следовать в пункт назначения — в Новосибирск.

Челябинская транспортная прокуратура организовала в связи с произошедшим проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов, отметили в ведомстве.