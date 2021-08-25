Тюмень, 25 августа, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Задержанный по подозрению в убийстве тюменской школьницы Насти М. является 40-летним уроженцем Сургута (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Скриншот видеозаписи мвд.рф Помощник министра МВД РФ полковник полиции Ирина Волк

Официальный представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что тело девочки в момент обнаружения 19 августа было завёрнуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. Полицейские выяснили, что техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из работников цеха правоохранители обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Таким образом оперативники вышли на подозреваемого.

«В результате исследования, проведённого специалистами ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки», — отметила Ирина Волк.

Напомним, ранее сообщалось, что задержанный в Тюмени по подозрению в убийстве девятилетней школьницы Насти М. снимал квартиру в доме на Судостроителей, 40 — соседнем с домом № 38, в котором жила убитая школьница.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, девятилетняя Настя М. пропала в Тюмени 30 июня, 19 августа её тело было найдено у озера Оброчное. Возбуждено уголовное дело об убийстве.