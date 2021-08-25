Санкт-Петербург, 25 августа, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Системами видеонаблюдения в настоящее время оснащены 91% зданий школ и детских садов, а также учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга. Об этом сообщил 25 августа губернатор региона Александр Беглов по результатм совещания по подготовке к новому учебному году.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

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По данным губернатора, системы контроля доступа есть в 92% образовательных учреждений Северной столицы.

Беглов потребовал усилить работу по установке охранной сигнализации в образовательных учреждениях. «Мы помним о недавней трагедии в Казани. Всё это обязывает нас усилить защиту детских учреждений», — сказал губернатор.

Как отметили в Смольном, за первое полугодие в нормативное состояние приведены 1715 объектов образования (за аналогичный период прошлого года — 1339 объектов).

Охраной школ и детсадов Петербурга в основном занимаются частные охранные предприятия. Для обеспечения защищённости социальных объектов и мест массового пребывания людей из городского бюджета в 2021 году выделено более 4 млрд рублей.