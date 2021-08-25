Новочеркасск, Ростовская область, 25 августа, 2021, 19:34 — ИА Регнум. В полицию с заявлением о хищении около 2 млн рублей обратилась жительница Новочеркасска (Ростовская область). Женщина пояснила, что отдала деньги за снятие порчи. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 25 августа.

Publicdomainpictures.net У гадалки

Лже-гадалка подошла к женщине у продуктовогомагазина и предложила избавить её от порчи с помощью магии. В это время подельница лже-целительницы убедила потерпевшую в том, чтоякобы экстрасенс ейпомогла. Женщина, потеряв бдительность, принесла гадалкевсе сбережения. Положиввсе деньги в пакет, мошенница отправилась якобы совершать ритуал, после которого вернула потерпевшей лишь билеты «банка приколов». Сумма ущерба превысила 1 млн 775 тыс. 800 рублей.

Подозреваемой оказались 57-летняя женщина. Полицейские ищут её подельницу. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Главная подозреваемая арестована.