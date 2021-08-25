Приштина, Сербия, 25 августа, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Приштина готовится принять 2000 беженцев из Афганистана. Об этом заявил 25 августа министр внутренних дел сепаратистского Косово Джеляль Свечля.

Беженцы

По его словам, граждане Афганистана в Косово задержатся недолго — власти в Приштине смогут предоставить им временное убежище на срок до одного года.

«Мы ведем переговоры с нашими партнерами для того, чтобы понять потребности афганцев, а потом подсчитать наши возможности для их приема. Цифра, о которой мы говорим, а мы всегда обсуждаем только временное убежище, находится около отметки в 2000 человек», — процитировал телеканал РТС слова Свечли.

Напомним, что ранее власти сепаратистского Косово заявили о намерении расширить список афганских беженцев, которым будет предоставлено убежище на территории этого сепаратистского образования.