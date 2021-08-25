Москва, 25 августа, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Двое действующих участников группы «Отпетые мошенники» Том Хаос и Сергей Аморалов объявили о распаде коллектива. Об этом 25 августа пишет издание StarHit.

Скриншот с YouTube Группа «Отпетые мошенники»

По данным СМИ, причиной конфликта исполнителей стали деньги. По словам Тома Хаоса, Аморалов и концертный директор группы поступили с ним нечестно: «Не ожидал такого поступка от людей, которых считал своей семьей».

ИА REGNUM напоминает, что группа «Отпетые мошенники» была образована в 1996 году. С момента появления коллектива в его состав входили Сергей Аморалов, Том Хаос и Игорь Богомазов, однако он покинул группу в 2011 году.