Москва, 25 августа, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Потребительские цены на бензин в России в июле 2021 года выросли в среднем на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 5,8%. Об этом сообщает 25 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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При этом цены на бензин у производителей за месяц выросли на 3,5%, а по сравнению с июнем прошлого года — на 9,7%.

За период с января по июль текущего года бензин для потребителей подорожал на 5,2%, а оптовые цены у производители выросли на 31,7%.

Отмечается, что в июле потребительские цены на бензин в среднем по России в 1,9 раза превышали цены от производителей.

По данным Росстата, в июле рост потребительских цен на бензин на 0,8% и более зафиксирован в 33 российских регионах. Наиболее существенно он подорожал в Кабардино-Балкарии — на 1,8%, Иркутской области — на 1,9%, Чечне — на 2%.

В Москве бензин в июле подорожал в среднем на 0,8%, в Санкт-Петербурге — на 0,7%.