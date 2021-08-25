Москва, 25 августа, 2021, 19:28 — ИА Регнум. В среду, 25 августа, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему «Развитие доступной городской среды» на площадке МИА «Россия сегодня».

Baryatino40.ru Доступная среда

Участниками мероприятия выступили региональные политики, общественники, урбанисты и специалисты, занимающиеся изучением городской среды. Среди них: профессор высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского НИУ «Высшая школа экономики», вице-президент Союза архитекторов России, член Экспертного совета АСИ Дмитрий Наринский, депутат Думы города Томска Владимир Самокиш, директор Фонда городского развития «Фонд Твери» Юлия Саранова, российский спортсмен-паралимпиец, общественный деятель Сергей Бурлаков, руководитель Всероссийских студенческих отрядов Михаил Киселев и федеральный эксперт по развитию городов и агломераций, основатель и руководитель градостроительной компании Яузапроект, член Союза Архитекторов, член Общественной Палаты Московской области Илья Заливухин. В роли модератора дискуссии выступила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Дарья Кислицынаподчеркнула, что обновление российской политической повестки не может обойти тему доступной городской среды, так как эта тема касается каждого жителя нашей страны.

Сергей Бурлаковв своем выступлении акцентировал внимание на своем родном городе Таганроге.

«Хочу не просто рассказать вам о тех направлениях развития доступной среды, которые есть в Таганроге, но, прежде всего, услышать коллег-экспертов, которые могут поделиться лучшими практиками в других регионах и малых городах», — отметил спикер.

Доклад Сергея Бурлакова задал вектор дальнейшей дискуссии. Он рассказал, что в городе постепенно создаются элементы доступной среды: меняются все трамвайные полотна, запускаются низкопольные трамваи.

«Это и есть комфортная доступная среда: и для колясочников, и для бабушек, и для дедушек, и для мам с детьми. Давайте делать среду комфортной для всех!», — призвал он. Также спикер предложил участникам круглого стола обсудить вопрос мотивации людей на изменение пространства вокруг себя.

Михаил Киселеврассказал, что Россия серьезно продвинулась в улучшении качества доступности городской среды для маломобильных групп населения.

«Считаю важным продолжить привлечение общественных организаций инвалидов, чтобы они несли ответственность за экспертизу, которую дают. Такие люди должны быть сертифицированными», — сказал Михаил Киселев.

Кроме этого, он предложил возобновить акции общественников по примеру той, которая была реализована в сотрудничестве с сервисом «Яндекс.Карты». В ходе акции общественники отмечали доступность или недоступность объектов на картах, что позволило маломобильным группам населения детально продумывать свои маршруты.

Юлия Саранова поделилась опытом развития доступной городской среды в Твери: «Важно разделять принципы соучастия, вовлечения и того, что доступная среда — это для всех нас. Любовь к городу проявляется в том, насколько ты в нем чувствуешь себя комфортно», — подчеркнула она.

«За шесть лет депутатской работы мне очень хорошо понятны все вопросы, связанные с неудобством проживания в городе», — отметил Владимир Самокиш. Акцент он сделал на необходимости вовлечения людей в рамках разработки проектов общественных пространств.

Илья Заливухинподелилсяобщим для всех городов правилом создания такой среды.

«Нужно обязательно делать стратегию развития города, определиться с тем, как город развивается», — подчеркнул спикер, — «Теория малых дел должна идти совместно с теорией больших дел».

Дмитрий Наринский рассказал, что доступная среда на концептуальном уровне — часть более широкого понятия комфортной городской среды. Профессор отметил, что в России на федеральном уровне созданы максимально возможные благоприятные условия для решения задач в сфере создания доступной городской среды, и обратил внимание, что теперь нужно передать слово другим уровням власти. Именно местные власти, предприниматели и общественные организации теперь должны стать ключевыми участниками формирования доступной городской среды.

Подводя итог дискуссии, Дарья Кислицына выступила с предложением к участникам подготовить совместный доклад по итогам прошедшего круглого стола, чтобы зафиксировать и обобщить все прозвучавшие предложения и практики.