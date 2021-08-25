Варшава, , 19:27 — REGNUM Видео, на котором депутат Сейма Польши от Гражданской коалиции Франчишек Стерчевский упал, бегая от польских пограничников на границе с Белоруссией, опубликовано 25 августа на сайте YouTube.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

Стерчевский пояснил с Facebook, что хотел отдать мигрантам лекарства и продовольственные товары, в том числе шоколад и бананы. «Я хотел раздать лекарства и еду людям, заключённым в тюрьму кордоном польских служб», — рассказал он.

Пограничники не позволили депутату передать пакет с гуманитарной помощью.

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