Москва, 25 августа, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за период с 16 по 23 августа выросла на 15 копеек и достигла 49,01 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Дизельное топливо за неделю подорожало на семь копеек — до 50,66 рубля за литр.

По состоянию на 23 августа средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 46,10 рубля (+13 копеек за неделю), марки Аи-95 — 49,89 рубля (+14 копеек), марки Аи-98 — 56,56 рубля (+22 копейки).

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 68 региональных центрах. Наиболее значительно он подорожал в Южно-Сахалинске — на 2,1%, Новосибирске — на 1,9%, Махачкале — на 1,6%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю выросли в среднем на 0,2%.