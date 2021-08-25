Нижний Новгород, 25 августа, 2021, 19:21 — ИА Регнум. По итогам января-июня текущего года внешнеторговый оборот регионов Приволжского федерального округа составил 28,69 млрд долларов США, что на 31,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Продукт на экспорт

Объем экспорта в денежном выражении вырос на 30,4% — до 19,788 млрд долларов, импорт увеличился на 34,6% — до 8,29 млрд долларов.

В структуре товарооборота максимальную долю составляет торговля со странами дальнего зарубежья — 22,597 млрд долларов, что на 35,5% выше показателя за первом полугодие в 2020 году. Товарооборот со странами ближнего зарубежья увеличился на 17,8% и составил 5,471 млрд долларов.

В структуре экспорта наиболее значительный объем поставок приходится на минеральные продукты, продукцию химической промышленности, каучук, машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них.

Импортируются в основном машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, каучук, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

В числе торговых партнеров ПФО в первом полугодии были 187 стран, из которых 80,5% — страны дальнего зарубежья. Экспортные поставки осуществлялись в 170 государств, импорт товаров — из 153 стран.

Крупнейшими экспортными партнерами стали Польша, Нидерланды, Белоруссия, Казахстан, Китай, США, Германия, Бразилия, Франция. По объему импорта лидировали Китай, Германия, Белоруссия, Италия, США, Франция, Турция, Япония, Индонезия.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года внешнеторговый оборот ПФО составил 44,901 млрд долларов США, что на 16,7% ниже уровня предыдущего года. Экспорт сократился на 21,6% и составил 31,62 млрд долларов, импорт уменьшился на 3,1% — до 13,839 млрд долларов. Объем торговли со странами дальнего зарубежья составил 35,107 млрд долларов или на 19,1% меньше показателя 2019 года.