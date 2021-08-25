Москва, 25 августа, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 17 по 23 августа выросли в среднем на 0,10% после снижения на 0,01% в предыдущую неделю. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

За период с начала августа, по оценке Росстата, потребительские цены выросли на 0,07%, а инфляция за период с начала года ускорилась до 4,58%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали полукопчёная и варёно-копчёная колбаса — на 0,9%, сосиски и сардельки, шоколадные конфеты — на 0,8%, говядина и свинина — на 0,6%, печенье и вермишель — на 0,5%, макаронные изделия — на 0,4%, мясо кур, пастеризованное молоко, сметана, рис — на 0,3%, сахар-песок, баранина, варёная колбаса, жирный творог, сычужные сыры, пшеничная мука, хлеб, чёрный чай и водка — на 0,2%, гречневая крупа и соль — на 0,1%.

В то же время куриные яйца стали дешевле на 0,8%, пшено — на 0,6%, мороженая рыба — на 0,4%, стерилизованное молоко — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,7%. В том числе морковь подешевела на 7,5%, картофель — на 1,9%, помидоры — на 1,7%, яблоки — на 1,1%, огурцы — на 0,7%, белокочанная капуста — на 0,5%, репчатый лук — на 0,3%.

Зафиксирован рост цен на ряд непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички стали дороже на 1,2%, туалетная бумага — на 0,4%, хозяйственное мыло и стиральный порошок — на 0,3%, детские подгузники, зубные пасты и щётки — на 0,2%, пелёнки для новорожденных, сухие корма для домашних животных — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли в среднем на 0,3%, дизельное топливо подорожало на 0,1%.