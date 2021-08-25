Москва, 25 августа, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила Владимиру Путину проводить ЕГЭ на территории тех же школ, где постоянно учатся дети.

Иван Шилов, ИА REGNUM Анна Кузнецова

С этим предложением выступила на заседании Президиума Госсовета по вопросам образования, которое провел Президент Владимир Путин

В прошлом году базовая математика был отменена в ЕГЭ, отметила Анна Кузнецова.

«Если в этом году она будет проводиться, то хотелось бы смягчить эту ситуацию и рассмотреть возможность проведения базовой математики в рамках ЕГЭ на территории своих школ. И в целом хотелось бы, чтобы такие экзамены проходили в родных школах», — добавила она.