Черкесск, 25 августа, 2021, 19:16 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии объявлен в розыск подозреваемый в убийстве на свадьбе. Полиция разыскивает Самвела Киракосяна и просит сообщить всех, кто знает о его местонахождении, по указанным контактным телефонам, сообщили 25 августа в пресс-службе МВД по региону.

Pixabay.com Убийство

Разыскиваемый является жителем аула Эркен-Шахар, ему 31 год. Как уточнили в МВД, в ходе свадебного торжества «было причинено проникающее огнестрельное ранение грудной клетки 40-летнему жителю аула Эркен-Юрт, от которого он скончался в больнице».

По данному факту возбуждено уголовное дело, один из подозреваемых в участии в преступлении задержан, второй — объявлен в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в ходе свадебных торжеств, проходивших в одном из кафе в Карачаево-Черкесии в Ногайском районе, разыгрался конфликт во время танца с невестой. Его участники открыли стрельбу, в результате чего был ранен и скончался в машине скорой помощи один из гостей свадьбы.