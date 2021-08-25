Санкт-Петербург, 25 августа, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Актёр Иван Краско попал в реанимацию одной из петербургских клиник. Об этом 25 августа пишет издание StarHit.

GAndy Иван Краско

По данным СМИ, у 90-летнего артиста диагностирован инсульт. Как сообщил изданию продюсер и друг актера Вячеслав Смородинов, Краско стало плохо ещё несколько дней назад, однако он отказывался от госпитализации.

ИА REGNUM напоминает, что Иван Краско — советский и российский актёр театра и кино. В 1992 году ему присвоили почётное звание «Народный артист России».