Москва, 25 августа, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В среду, 25 августа, в коворкинг-центре «Точка кипения» в Москве участники и партнеры Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей» обсудили проекты мегавызовов. В итоге в конкурсную программу войдут восемь стратегических задач, над которым будет работать тысяча лучших студентов страны в финале конкурса «Твойо Ход».

АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров

Мегавызовы — это стратегически важные социально-экономические запросы от регионов страны, сформированные на основе национальных приоритетов и ключевых задач, поставленных Президентом России в Послании Федеральному собранию. Каждый финалист конкурса сможет представить свои идеи на этот счет и тем самым реально повлиять на решение прорывных государственных задач.

«Нам очень хочется, чтоб соавторами Всероссийского конкурса «Твой Ход», который проводится впервые, стали его участники и партнеры. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить возможности, которые этот новый проект может дать молодежи, узнать, над какими задачами хотят работать сами ребята, услышать запросы и предложения от работодателей. Я уверен, что в итоге будут найдены интересные решения, и это позволит сделать конкурс не просто массовым, а действительно полезным для будущего современных студентов», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Сегодня организаторами и партнерами «Твоего Хода» разработано несколько десятков проектов мегавызовов в самых разных областях, в том числе это наука и технологии, экология, демография, образование, экономика, туризм, бизнес.

«Конкурс «Твой Ход» научил меня думать и действовать совершенно в другом масштабе. Я собрала команду с амбициозным названием «Победители Твоего Хода» из студентов Москвы, Санкт-Петербург и Владивостока, и мы выбрали для себя направление «Создаю новое». Очень интересно наблюдать за тем, как ребята из совершенно разных регионов страны смотрят на одну и ту же проблему. В решении кейса мы отвечали на вопрос, как будут учить в 2035 году? В финале конкурса, куда мы очень стремимся, также хотелось бы работать над мегавызовами из сферы образования или медицины. Удивительно, но сегодня у студентов есть уникальная возможность поучаствовать в решении важных задач, которые стоят перед страной. Это очень интересно», — уверена студентка международной школы «Медицины Будущего» Первого МГМУ имени И. М. Сеченова ЭлинаВасильева (Москва).

Участники стратегической сессии в Москве отобрали ряд задач, решение которых будет интересно компании-партнеру и по профессиональной сложности доступно студентам. Среди мегавызовов, которые наиболее широко обсуждались молодежью, привлечение молодых ученых в науку и закрепление их в региональных центрах, улучшение экологической обстановки, сохранение в современном обществе семейных ценностей, освоение Арктики, продвижение туризма в Крыму, развитие креативных индустрий и молодежного предпринимательства.

«Мне и моим друзьям запомнилось, как на марафоне «Новое знание» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Илона Маска визионером. И мы решили так именно назвать свою команду на конкурсе «Твой Ход». В наших «Визионерах» собрались ребята из Москвы, Нижнего Новгорода и Тверской области. Вместе мы работали над кейсом по созданию новых цифровых сервисов для бизнеса. Мне это особенно близко, поскольку в будущем я собираюсь открывать свое дело в IT-сфере, — сообщил студент Московского политехнического университета Иван Дзыгар (Звенигород), — В финале конкурса хотелось бы заняться мегавызовами, связанными с демографией, здоровым образом жизни и наукой. На мой взгляд, это самые чувствительные сферы в нашей стране, и мне они очень интересны».

В ближайшее время в официальных группах проекта «Твой Ход» в социальных сетях за лучшие проекты финальных заданий проголосует молодежь. В итоге в конкурсную программу будут включены восемь мегавызовов. Над ними предстоит работать тысяче лучших студентов на заключительном четвертом этапе «Твоего Хода». Финалистам потребуется разработать проекты и защитить их перед партнерами конкурса и главами регионов, на территории которых предполагается реализация инициатив. Уже после завершения конкурса «Твой Ход» победители отправятся в Большое путешествие по стране, чтобы воплотить собственные решения по мегавызовам и на местах помочь в решении важных социально-экономических задач.

Победители Всероссийского конкурса «Твой Ход» станут известны в ноябре 2021 года. 200 студентов получат премии в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 топ-победителей — дополнительные гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие факультета или вуза.

Организаторами Всероссийского конкурса «Твой Ход» выступают АНО «Россия — страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки России и Росмолодежи. Конкурс проводится с целью развития профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи.

Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тыс. студентов со всей страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива проведения конкурса для студентов была поддержана Президентом России, Председателем Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимиром Путиным 26 марта 2021 года на втором заседании Наблюдательного совета.