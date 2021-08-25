Участники и партнеры конкурса «Твой Ход» обсудили проекты мегавызовов
Москва, 25 августа, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В среду, 25 августа, в коворкинг-центре «Точка кипения» в Москве участники и партнеры Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей» обсудили проекты мегавызовов. В итоге в конкурсную программу войдут восемь стратегических задач, над которым будет работать тысяча лучших студентов страны в финале конкурса «Твойо Ход».
Мегавызовы — это стратегически важные социально-экономические запросы от регионов страны, сформированные на основе национальных приоритетов и ключевых задач, поставленных Президентом России в Послании Федеральному собранию. Каждый финалист конкурса сможет представить свои идеи на этот счет и тем самым реально повлиять на решение прорывных государственных задач.
Сегодня организаторами и партнерами «Твоего Хода» разработано несколько десятков проектов мегавызовов в самых разных областях, в том числе это наука и технологии, экология, демография, образование, экономика, туризм, бизнес.
Участники стратегической сессии в Москве отобрали ряд задач, решение которых будет интересно компании-партнеру и по профессиональной сложности доступно студентам. Среди мегавызовов, которые наиболее широко обсуждались молодежью, привлечение молодых ученых в науку и закрепление их в региональных центрах, улучшение экологической обстановки, сохранение в современном обществе семейных ценностей, освоение Арктики, продвижение туризма в Крыму, развитие креативных индустрий и молодежного предпринимательства.
В ближайшее время в официальных группах проекта «Твой Ход» в социальных сетях за лучшие проекты финальных заданий проголосует молодежь. В итоге в конкурсную программу будут включены восемь мегавызовов. Над ними предстоит работать тысяче лучших студентов на заключительном четвертом этапе «Твоего Хода». Финалистам потребуется разработать проекты и защитить их перед партнерами конкурса и главами регионов, на территории которых предполагается реализация инициатив. Уже после завершения конкурса «Твой Ход» победители отправятся в Большое путешествие по стране, чтобы воплотить собственные решения по мегавызовам и на местах помочь в решении важных социально-экономических задач.
Победители Всероссийского конкурса «Твой Ход» станут известны в ноябре 2021 года. 200 студентов получат премии в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 топ-победителей — дополнительные гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие факультета или вуза.
Организаторами Всероссийского конкурса «Твой Ход» выступают АНО «Россия — страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки России и Росмолодежи. Конкурс проводится с целью развития профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи.
Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тыс. студентов со всей страны.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива проведения конкурса для студентов была поддержана Президентом России, Председателем Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимиром Путиным 26 марта 2021 года на втором заседании Наблюдательного совета.