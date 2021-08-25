Москва, 25 августа, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Российское военное ведомство приняло решение закупить первый тяжёлый штурмовой робототехнический комплекс «Штурм», сообщает 25 августа пресс-служба Минобороны РФ.

Фонд перспективных исследований Боевой робот «Нерехта»

Опытный комплект будет закуплен по договору с Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ).

Детали госконтракта, подписанного на международном форуме «Армия-2021», не раскрываются.

На данный момент известно, что тяжёлый штурмовой робототехнический комплекс «Штурм» состоит из нескольких дистанционно управляемых боевых машин, созданных на базе танка Т-72. Они вооружаются различными боевыми модулями, в число которых входят модули с укороченной 125-мм пушкой, не выходящей за габариты машины, блоками реактивных огнемётов «Шмель-М» и даже 220-мм термобарическими ракетами ТОС «Солнцепёк».

Комплекс «Штурм» предназначен для выявления и уничтожения долговременных огневых точек, в том числе в условиях городской застройки.